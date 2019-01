Tafel im Kreis Unna schließt Ausgabestellen

Die Tafel im Kreis Unna muss vier ihrer neun Ausgabestellen schließen. Am Mittwoch (09.01.2019) werden in Holzwickede zum vorerst letzten Mal Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Die Ausgabestellen in Bönen, Unna-Massen und Fröndenberg sind bereits geschlossen. Die Tafel kann ihr Personal nicht mehr bezahlen; bisher hatte sie 30 Stellen für Langzeitarbeitslose mit Bundesmitteln finanziert.

Modellprojekt vom Bund ist beendet

"Wir dachten, es geht irgendwie weiter - so wie seit 15 Jahren" , sagt Ulrike Trümper, Vorsitzende der Unnaer Tafel e.V. . 2018 ist das bundesweite Projekt "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"ausgelaufen. Mit dem neuen "Teilhabechancengesetz", das 2019 in Kraft getreten ist, kann das Personal der Tafel aber nicht finanziert werden. Von 30 Festangestellten können nur drei weiterhin beschäftigt werden.

Lebensmittelspenden stapeln sich

In Königsborn stapeln sich derzeit die Lebensmittelspenden. Die müssen sortiert und zu den Ausgabestellen gebracht werden. Dafür fehlt aber das Personal. Deshalb bleiben die vier Ausgabestellen vorerst geschlossen. "Wir haben ganz viele Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Mit ihnen können wir aber nicht unsere gesamte Logistik stemmen" , sagt die Vorsitzende Ulrike Trümper.

Ein-Euro-Jobber gesucht

Das Jobcenter des Kreises hat der Tafel Ein-Euro-Jobber vermittelt. Elf helfen jetzt, die Lebensmittel zu verteilen. Vierzehn fehlen noch.