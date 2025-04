LANUK leitet Filme weiter

Das LANUK leitet solche Filme oder Fotos weiter an die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf ( DBBW ) in Görlitz. Da sitzen Spezialisten für die Auswertung solcher Wolfsverdachtsbilder. "Die haben gerade so viel zu tun, das die Auswertungen länger dauern" , sagt Birgit Kaiser de Garcia vom LANUK.

Jeder der glaubt einen Wolf gesehen zu haben, solle das beim LANUK melden. Auch unbestätigte Fälle würden sich wie Puzzleteile in ein Bild einfügen. "Wenn möglich machen sie ein Video oder ein Foto. Natürlich ohne sich in Gefahr zu bringen" . Auf der eigens eingerichteten Internetseite werden die bestätigten Sichtungen vom LANUK in eine Tabelle eingetragen, für jedermann sichtbar.

"Wenn jemand den Verdacht hat, Losungen zu sehen (Wolfskot), dann bitte ebenfalls das LANUK informieren, wir schicken dann Leute vom Wolfsmonitoring raus" , sagt Kaiser de Garcia. Wolflosung sei daran zu erkennen, dass Knochen und Haare von Beutetieren darin zu sehen seien. Hundekot habe das nicht.

Das LANUK selbst sucht nur in Ausnahmefällen nach Losungen. Zum Beispiel vor 14 Tagen in Schermbeck im Kreis Wesel. Eine dort heimisch gewordene Wölfin sei abgetaucht, erzählt Kaiser de Garcia. Weil sie nicht mehr gesehen wurde, habe man Losung gesucht, aber nichts gefunden. Mehr Risse von Schafen oder anderen Nutztieren habe es trotz der vielen Sichtungen aber nicht gegeben.