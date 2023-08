Es brutzelt schon in der Küche, Paprika und Brokkoli werden gebraten. Auf dem Herd stehen drei große, silberne Töpfe. In dem einen werden schon Nudeln gekocht. In dem anderen Knochen für die Brühe. An der Spüle steht schon grüner Salat zum Waschen bereit.

Sylwia Rother steht mit ihrer Schürze hinter den Töpfen und rührt um. Viel Zeit hat sie nicht mehr, denn um 19 Uhr will sie in Dortmund am Hauptbahnhof sein und das selbst gekochte Essen an in Armut lebende Menschen verteilen. Die Hernerin macht das ehrenamtlich. In ihrer eigenen Küche - auf fünf Quadratmetern.

Sywia Rother kocht mit gespendeten Lebensmitteln

Sylwia Rother kocht für hunderte Menschen auf fünf Quadratmetern

Die Lebensmittel, die Sylwia für die Mahlzeiten verwendet, sind gespendet - Nudeln, Reis, Kartoffeln, Gemüse und Fleisch. Damit sie genug Spenden bekommt, hat sie immer wieder in Geschäften nachgefragt. Mittlerweile bekommt sie genug, um für hunderte Menschen zu kochen. Manchmal improvisiert sie auch.

Damit Sylwia Rother das Essen verteilen und auch kochen darf, brauchte sie die Erlaubnis vom Gesundheitsamt. Die hat sie auch bekommen. Weil Sylwia vorher oft nicht weiß, welche Lebensmittel sie bekommt, entstehen die Gerichte spontan: " Ich mache keine echten Rezepte. Ich koche so Sylwia-Rezepte. Die Leute freuen sich. Und zum Schluß schmeckt das wirklich gut ".

Hilfe auch an Feiertagen

Für Sylwia Rother spielt es keine Rolle, ob Wochenende oder Feiertag ist. Auch an ihrem Geburtstag war sie für die Menschen da. Und nach dem Weihnachtsessen sind sie noch zur Straße gefahren.

Egal, was für Tage sind, die Menschen sind auf der Straße und haben nichts. Und wir haben alles. Manchmal bin ich sauer, wenn jemand sagt: Ihr habt doch Feiertag, macht Pause. Es ist egal, was wir zu Hause machen, die da draußen haben immer nichts." Sylwia Rother

Ihre Familie hat dafür Verständnis und hilft sogar mit: Ihr Partner Thorsten fährt mit ihr nach Dortmund, hilft beim Ein- und Auspacken. Tochter Sarah unterstützt in der Küche beim Gemüse schnibbeln: " Jeder kann in so eine Situation kommen, da ist man dankbar, wenn man eine warme Mahlzeit bekommt. Das ist viel wert ".

Warmes Essen und ein offenes Ohr

Zwischen 19 und 19.30 Uhr kommen Sylwia Rother, ihre Tochter und ihr Partner in Dortmund an. Jeden Sonntag verteilen sie das selbst gekochte Essen am Dortmunder Hauptbahnhof. Den Kombi parken sie auf dem Vorplatz. Im Kofferraum steht der große, silberne Topf mit den frisch gekochten Nudeln, Gemüse, Fleisch und Soße. Dazu gibt es Brot und Salat.

Stefan ist obdachlos und freut sich über eine warme Mahlzeit

Neben Essen verteilen sie auch Schlafsäcke, Wasser und Hygieneartikel. Aber die Menschen, die hier Essen abholen, freuen sich auch über das Gespräch. Zum Beispiel Stefan. Der 43-Jährige kommt regelmäßig: " Feste Nahrung ist das Wichtigste. Das ist das beste Angebote hier. Sylwia macht das mit Liebe und Begeisterung und das Essen ist auch super ".