Essen: Ausstellung zeigt Portraits Holocaust-Überlebender

Ausstellung zeigt Portraits Holocaust-Überlebender

Die Gesichter von 75 Holocaust-Überlebenden werden ab Mittwoch (22.01.2020) in der Ausstellung "Survivors. Faces Of Life after the Holocaust" gezeigt. Der Fotograf Martin Schoeller hat sich dafür in Israel mit den Überlebenden getroffen und sie fotografiert. Sie gehören zu den letzten Augenzeugen.

Die Portraits sind weltweit erstmals in Essen zu sehen. Die Ausstellung wird am Dienstag (21.01.2020) auf Zollverein eröffnet. Anlass ist der 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW -Ministerpräsident Armin Laschet kommen zur Eröffnung.

Portraits als bleibende Zeugnisse

Entstanden sind die Bilder in Jerusalem in Yad Vashem. Dort hat der Fotograf Martin Schoeller die Überlebenden besucht. Mit den Portraits hat er bleibende Zeugnisse geschaffen. Künftige Generationen können dadurch in die Gesichter der Betroffenen sehen.

Schoeller findet es erschreckend, wie sich der Antisemitismus momentan ausbreitet: " Mehr denn je verspüre ich eine große Verantwortung gegen Antisemitismus anzugehen, wo immer ich ihn erlebe, und dazu beizutragen, dass es nie wieder so etwas wie den Holocaust geben wird ".

Stand: 21.01.2020, 09:07