Supermarktbesitzer in Gelsenkirchen angeschossen

Zwei Männer haben am Dienstag (21.11.2017) in Gelsenkirchen in einem türkischen Supermarkt auf den Ladenbesitzer geschossen und ihn dabei am Bein verletzt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nachdem die Täter auch noch auf eine Angestellte geschossen hatten, flüchteten sie. Die Polizei hat deswegen eine Mordkommission eingerichtet und sucht nach Zeugen.

Hintergründe völlig unbekannt

Am Dienstagmittag, so berichtet die Gelsenkirchener Polizei, hatten die beiden Männer das Geschäft betreten und dessen Besitzer zu sprechen verlangt. Da er sich nicht in dem Supermarkt aufhielt, rief eine Angestellte ihn an und bat ihn, zu kommen. Nach seinem Eintreffen gingen sie dann in das Büro des Ladenbesitzers.

Warum sie dort auf den Inhaber geschossen haben, ist nicht bekannt. Auch zur Schwere der Verletzung konnte die Polizei bisher keine Angaben machen.

Beschossene Angestellte unverletzt

Bekannt ist allerdings, dass die beiden Unbekannten einen weiteren Schuss auf die Angestellte abfeuerten, sie aber nicht trafen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Gelsenkirchener Polizei und die Essener Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen, die die Männer gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können.

Der eine der Männer ist etwa 30 Jahre alt, hat schwarzes gegeltes Haar und trug dunkle Kleidung. Der Andere ist etwa 40 Jahre alt, hat gewelltes schwarzes Haar, Vollbart und trug Wollmantel und Business-Kleidung. Beide werden als schlank bezeichnet.

