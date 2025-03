" Bitte auf herumliegende Kabel achten und zusammenbleiben! " Michael Böhme vom Verwerter und Auktionator "restlos" trommelt die Gruppe zusammen. Jetzt geht es rein in den ausgeräumten Markt, durch die Kühlräume direkt in den Verkaufsraum. Ohne die ganzen Waren sieht es hier aus wie in einer Geisterstadt: endlos leere Regale und Kühlschränke, Bäcker- und Metzgertheke.

Trophäen für Sammler

Mittendrin wuseln Geschäftsleute, Sammler und Kreative durcheinander. Christian und Sascha Lücker sammeln alles, was mit Real zu tun hat, haben sogar eine eigene Facebookseite für ihre Trophäen. " Da versammeln sich ganz viele Kollegen, ehemalige Kunden, unsere Familie hat im Markt gearbeitet, " sagt Christian. Sein Cousin ergänzt. " Wir waren schon mit unserer Oma hier einkaufen, wir fühlen uns im Markt einfach wohl. "

Niklas darf mehrere Plakate mitnehmen.

Auch der 12-jährige Niklas ist ganz traurig, dass der Supermarkt geschlossen hat. Seitdem sammelt er alles Mögliche: Tütenständer, Einkaufsständer, Plakate. " Das ist schon ein ungewöhnliches Hobby ", lacht Mutter Natalie Tomelzik, " wir müssen bald anbauen. "

Nützliches für Geschäftsleute

Die Gruppe hat sich inzwischen zerstreut. Josef Koro aus Dinslaken streift durch die endlosen Regalreihen im Auftrag seines Schwagers. " Er hat mehrere Lebensmittelgeschäfte und kann alles gebrauchen ", scherzt Koro und schickt dem Geschäftsmann aus Rietberg ein Foto nach dem anderen.

Im Lager probieren einige Bieter die Gabelstapler und Ameisen aus. Roland Pracht aus Rheinberg hat sein Auge auf große Rollcontainer aus Blech geworfen. " Damit kann ich prima Holz aus dem Garten zum Haus transportieren ", sagt er. Ein Gewächshaus hat er auch schon gefunden: ein ausrangierter Unterstand für Einkaufswagen.

Supermarkt-Inventar wird wohl komplett verkauft

Nach gut einer Stunde sind alle durch. Über 700 Interessenten gibt es am Supermarkt-Inventar. Viele haben bereits blind ihr Gebot abgegeben. " Es kommt selten vor, dass etwas stehen bleibt ", erzählt Auktionator Michael Böhme. Niklas startet seine Charmeoffensive. Er hat Glück und darf heute ein paar Plakate mitnehmen, einfach so. Hoffentlich ist in seinem Zimmer noch Platz dafür.

