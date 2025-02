650 Football-Fans schauen Super Bowl im Duisburger Stadion

So farbenfroh ist ein Fußballstadion selten. Fans in lila Trikots, gelb, weiß, rot oder mintgrün. Im normalerweise blau-weißen Stadioninnenbereich des MSV Duisburg haben heute die American Football-Fans übernommen. Und zwar die Fans der Düsseldorf Rhein Fire. Das deutsche Football-Team, das normalerweise in der europäischen Football-Liga ELF spielt, hat heute zum Rudelgucken eingeladen. Denn es läuft der Super Bowl. Die Kansas City Chiefs spielen im amerikanischen New Orleans gegen die Philadelphia Eagles. Das größte Spiel der Saison. Das zieht auch immer mehr deutsche Fans vor den Fernseher oder eben ins Duisburger Stadion.

Super Bowl in Duisburg mit amerikanischem Essen und US-Snacks

Selbstgemaltes T-Shirt für die Kansas City Chiefs

Auch Jessica ist dabei. Dass sie zu den Kansas City Chiefs hält, ist nicht zu übersehen: „Ich habe heute mein selbst bemaltes Chiefs-T-Shirt an, eine Jacke und rot weiße Socken. Über den Rest reden wir besser nicht“ , lacht sie gut gelaunt. Die Klamotten seien ihr Ritual und sie sollen Glück bringen. Während die amerikanische Nationalhymne läuft, steigt bei ihr die Anspannung: „Ich bekomme so langsam schwitzige Hände.“ Da hilft die richtige Nervennahrung. Paul steht gerade am All-You-Can-Eat-Buffet. Auf seinem Teller liegt ein Burger, Kartoffeln und mit Käse überbackene Nudeln. „ Das gehört halt einfach dazu. Das Essen ist bei solchen Watchpartys ganz wichtig. Das gehört ja auch zum Gefühl.“

Duisburger Fangemeinde feuert die Philadelphia Eagles an

Paul hat eines der mintgrünen Trikots an. „Eigentlich bin ich Arizona Cardinals-Fan. Aber heute hoffe ich, dass die Eagles gewinnen. Die Chiefs müssen auch mal verlieren.“ So wie Paul geht es vielen Fans auf der Super Bowl-Watchparty in Duisburg. Die meisten Fans halten zu Philadelphia. Kansas City hat die letzten beiden Titel gewonnen. Drei in Folge hat noch kein Team in der Geschichte der National Football League geschafft. Paul beißt in seinen Burger, ein Tropfen braune Barbecue-Sauce fällt zurück auf den Teller. Das Spiel beginnt. Mit dem Burger in der Hand schielt Paul auf die große Leinwand vor ihm. Die Eagles werfen gerade einen langen Pass. Kauend legt er den Burger zur Seite. Der Pass kommt an, Paul reißt die Fäuste nach oben und stimmt in den kollektiven Jubel im Innenraum des Stadions ein. Kurz darauf folgt der erste Touchdown im Spiel.

Paul (links) verfolgt den Super Bowl mit Freunden und seinem Vater Andreas den Super Bowl in Duisburg.

Chiefs-Fans nach erster Halbzeit ernüchtert

Während Paul sich freut, schaut Jessica ernüchtert auf die Leinwand. Ihr Team liegt zurück. „Das macht aber die Faszination Football aus. Es kann immer alles passieren. Auch wenn die erste Halbzeit nicht gut läuft, kann sich schnell alles drehen.“ Mit großen Augen beobachtet sie, wie der Quarterback der Kansas City Chiefs in New Orleans seinen Frust rausschreit. In der ersten Halbzeit schafft der amtierende Champion keinen einzigen Punkt. "Das ist schon echt bitter. Aber es gab schon andere Wunder in der NFL" , Jessica lacht trotz des 0:24-Rückstands der Chiefs. Aber geht da noch was? "Wenn es ein Team schafft, dann die Chiefs! Hier haben zwar alle gegen die Chiefs gejubelt, aber die drehen das noch."

Optimismus reicht nicht: Chiefs verlieren den Super Bowl

Der Jubel ebt nicht ab. Im Gegenteil: Die Fans im Innenbereich des Duisburger Stadions werden immer lauter. Denn die Eagles legen immer weiter nach. Am Ende gewinnt Philadelphia den 59. Super Bowl. Paul freut sich: "Das war am Ende einfach verdient. Die Defensive der Eagles war zu stark." Jessica ist dagegen enttäuscht. Es hätte eine historische Nacht für Kansas City und die Chiefs-Fans in Duisburg werden können. Stattdessen schaut Jessica etwas ungläubig auf die Leinwand, auf der die Spieler der Philadelphia Eagles gerade die Trophäe in die Höhe strecken.