Klinikverlegung von Bad Fredeburg nach Dortmund

Deshalb hat sich die Klinikgruppe entschieden, ihre Einrichtung aus dem sauerländischen Bad Fredeberg nach Dortmund zu verlagern. Dass diese Standortwahl Zündstoff in sich bergen könnte, ist Geyer bewusst. Er wird wiederholt deshalb bei der Vorstellung des Projektes mehrfach, dass nur Süchtige behandelt würden, die bereits entgiftet sind und freiwillig in eine Entzugsklinik gehen: “Wir behandeln Alkoholiker, Abhängige von Cannabis und Medikamenten, Mehrfach-Abhängige und Glückspieler.“

100 neue Jobs in der Gesundheitsbranche

Für Dortmunds Wirtschaftsförderer Thomas Westphal ist die Ansiedlung ein großer Wurf. Ein Klinikunternehmen investiert 40 Millionen Euro in einen Neubau auf dem Gelände des Berufsförderungswerkes in Dortmund-Hacheney. Und schafft dabei 100 zum Teil hoch qualifizierte Arbeitsplätze beispielsweise für Mediziner. „Schon heute ist die Gesundheitsbranche mit 40.000 Jobs eine der wichtigsten Branchen in Dortmund“.

Stadt will Bürgerinnen und Bürger informieren

Die Stadt ahnt offenbar, dass diese Ansiedlung nicht ohne Widerstände ablaufen wird. Sie hat deshalb zur Vorstellung des Projektes Bezirksbürgermeister Sascha Hillgeris eingeladen. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen“, betont der SPD-Politiker. Aber er weiß auch: „ Die Anwohner haben den Eindruck, dass sie durch eine Asylbewerber-Unterkunft ohnehin stark belastet sind.“

Info-Veranstaltung im Juli geplant

Um den Kritikern entgegen zu kommen, will die Stadt auf die Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil zugehen. Am 9. Juli sollen die Anwohner in einer großen Versammlung über den geplanten Neubau informiert werden. Schon im kommenden Jahr soll mit dem Neubau begonnen werden; die ersten Patienten könnten dann 2022 behandelt werden.

Stand: 28.05.2019, 14:37