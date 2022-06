Suche nach Clara aus Essen: Festnahme und Videobotschaft

Dass in dem Fall ein Mann in Paraguay festgenommen wurde, bestätigt das ARD-Studio in Rio. Die Festnahme stehe in Zusammenhang mit einer Aussage des Verdächtigen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Hintergründe sind jedoch völlig unklar.

Die Anwälte von Anne Reiniger, Claras Mutter, und Filip Blank, Laras Vater, haben sich heute in einem Offenen Brief an Andreas Egler und seine Frau gewandt. Die beiden sollen die Mädchen nach Paraguay verschleppt haben.

Videobotschaft ist erstes Lebenszeichen

In dem Offenen Brief ist auch von einer Videonachricht die Rede, in der Andreas Egler und seine Frau fordern, die Suche nach den beiden Kindern einzustellen. Sie verlangten zudem, den Verlust der Kinder zu akzeptieren. Laut den Anwälten " erkennen Frau Reiniger und Herr Blank ihre Kinder in dem Video kaum wieder ". Weitere Details dazu werden nicht genannt.

Die Anwälte appellieren aber an Egler und seine Frau: " Das Wohl der Kinder ist mit dem Leben auf der Flucht, für das Sie sich entschieden haben, nicht vereinbar. Beenden Sie diese für alle belastende Situation. Bitte melden Sie sich ." Den Mandanten würde es nicht um Strafe gehen. Sie wollten eine Lösung finden, " die allen eine Zukunft in Frieden und eine Rückkehr in ein normales Leben ermöglicht ", so die Anwälte.

Internationale Fahndung

Ein halbes Jahr leben Anne Reiniger, Claras Mutter und Filip Blank, Laras Vater, in Sorge und Schmerz und wissen nicht, wo ihre Töchter sind. Andreas Egler und seine neue Frau Anna Karmasin sollen die beiden Mädchen gegen deren Willen nach Paraguay verschleppt haben. Mittlerweile wird international gefahndet. Ihnen wird Kindesentziehung vorgeworfen.