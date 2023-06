Lüdinghausen: Taucher suchen Vermissten

Taucherstaffeln der DLRG aus Dülmen und der Feuerwehr aus Münster suchten unter Wasser nach dem Mann aus Senden. Am Abend stellten die Rettungskräfte die Suche ein und der Bereich wurde für die Nacht wieder für die Schifffahrt freigegeben. Am Morgen soll die Suche per Drohne fortgesetzt werden.

Mann war plötzlich verschwunden

Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, nachdem sie beobachtet hatten, wie der 70-jährige ins Wasser gestiegen und plötzlich nicht mehr zu sehen war. Auch an Land, beispielsweise in einem nahen Waldstück, war keine Spur von dem Mann zu finden. Die Retter schlossen daher nicht aus, dass er noch im Wasser ist.

Die Einsatzstelle liegt nahe eines Yachthafens zwischen Lüdinghausen und Olfen. Hier zweigt auch ein Alt-Arm des Dortmund-Ems-Kanals ab. Die Stelle ist bei Ausflüglern beliebt. Aufgrund der Suchaktion war der Kanal für die Schifffahrt komplett gesperrt.

Notfallseelsorger im Einsatz

Angehörige wurden an der Einsatzstelle von Notfallseelsorgern betreut. Die großangelegte Such- und Rettungsaktion in Lüdinghausen wurde außerdem von einem Polizeihubschrauber, Suchbooten, Rettungshunden zu Land und einer Drohnenstaffel der Feuerwehr unterstützt. Für die weitere Suche sollen auch weiterhin Drohnen zum Einsatz kommen.

Die DLRG warnt grundsätzlich davor, in Kanälen zu baden. In bestimmten Bereichen, beispielsweise in der Nähe von Brücken, ist das ohnehin verboten. In Kanälen können gefährliche Strömungen auftreten. Außerdem werden sie von Schiffen befahren.