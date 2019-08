Studie: Schlechte Karten für das Ruhrgebiet

Neue Ideen für Regionalförderung

" Die betroffenen Länder sollten Schuldenerlasse für die Kommunen in Betracht ziehen, damit diese wieder handlungsfähig werden ", so der Vorschlag von Michael Hüther, dem Direktor des arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstituts. In NRW ist ein Hilfsprogramm für klamme Städte in der politischen Diskussion. Generell regen die Autoren der Studie an, über neue Wege der Regionalpolitik nachzudenken. Es sei kein " Gießkannen-Ansatz " gefordert.

Gesamtfazit der Analyse: Von den 96 Regionen, die die Wissenschaftler definiert haben, sehen sie in 19 Gebieten " akuten Handlungsbedarf " für die Politik – darunter die vier Regionen im Ruhrgebiet, zudem die Räume um Bremerhaven, Saarbrücken, Ostholstein und weite Teile Ostdeutschlands, wo elf der 19 Problemregionen liegen.

Stand: 08.08.2019, 11:32