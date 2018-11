Eine aktuelle Studie des Regionalverbands Ruhr (RVR) kommt zu dem Schluss, dass vor allem am Rande des Ruhrgebiets mehr S- Bahnhöfe gebaut und das Netz erweitert werden müsste. Der RVR stellte diese Mobilitätsstudie am Montag (19.11.2018) vor.

Nur wenige Pendler nutzen Bus und Bahn

Nur zehn Prozent aller Wege werden im Ruhrgebiet mit Bussen und Bahnen zurückgelegt. "Das ist für eine Metropolregion ein dramatisch schlechter Wert" , sagte RVR-Planungsdezernent Martin Tönnes in Essen. Das dominierende Verkehrsmittel sei das Auto, mit dem 58 Prozent aller Wege zurückgelegt würden.

Laut der Studie müssen die Verkehrsmittel besser untereinander verknüpft werden, damit auch Ziele in weniger dicht besiedelten Städten besser erreicht werden können.

Pro Bahn: Ändert nichts an den Kapazitätsgrenzen

Kritisch äußert sich der Fahrgastverband Pro Bahn über die Pläne. "Aus Kapazitätsgründen kann der Nahverkehr die Autopendler gar nicht aufnehmen" , sagte Lothar Ebbers, Pressesprecher des nordrhein-westfälischen Landesverbands dem WDR .