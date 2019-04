Mehr Stromtankstellen für Binnenschiffe

Bislang 62 Stromsäulen

Der Dortmund-Ems-Kanal

Bislang betreibt die Schifffahrtsverwaltung 62 Stromsäulen an diesen NRW-Wasserstraßen: Dortmund-Ems-Kanal, Wesel-Dattel-Kanal, Rhein-Herne-Kanal und Datteln-Hamm-Kanal.

Auf dem Rhein gibt es eine Liegestelle mit drei von der Schifffahrtsverwaltung betriebenen Entnahmesäulen. Im Duisburger Hafen und im Kölner Rheinauhafen werden Güterschiffe von anderen Anbietern mit dem sogenannten Landstrom versorgt.

Landstrom für Hotelschiffe

Die Städte Köln und Düsseldorf wollen die zahlreicher werdenden Hotelschiffe ans Stromnetz bringen. In Düsseldorf wurden im Frühjahr zwei Anlegestellen elektrifiziert, drei weitere sollen bis Jahresende hinzukommen.

Deutzer Hafen in Köln

In Köln laufen die Arbeiten, um Liegeplätze für Hotelschiffe am Schokoladenmuseum und am Deutzer Hafen mit Landstrom-Tankstellen auszurüsten. Die dafür notwendigen großen Transformatoren so aufzustellen, dass sie an den Tourismusorten nicht sofort ins Auge fallen, sei eine besondere Herausforderung, sagte ein Sprecher des Stromversorgers RheinEnergie.