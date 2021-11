Stromausfall: 3.000 Biontech-Impfdosen im Kreis Recklinghausen vernichtet

Alarmschaltung per Email

" Doch dieser Alarm war so geschaltet, dass die Verantwortlichen per Email informiert wurden ", sagt Svenja Küchmeister, Sprecherin des Kreises Recklinghausen. Weil die den Alarm verschliefen und erst am nächsten Morgen die Alarmmeldung lesen konnten, wurden die 3.000 Biontech-Impfdosen warm und somit unbrauchbar.

Kreis Recklinghausen zieht Konsequenzen

Die Impfdosen waren eigentlich für eine mobile Impfaktion in Gladbeck und für eine feste Impfstelle in Oer-Erkenschwick vorgesehen. Glücklicherweise konnten Nachbarstädte und mehrere Apotheken aushelfen. Der Kreis Recklinghausen hat jetzt Konsequenzen gezogen: Die Impfdosen werden an mehreren Stellen gelagert und die Alarmschaltung soll künftig auch per Mobiltelefon funktionieren.

Stand: 24.11.2021, 11:59