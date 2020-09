Stromausfall in Essen nach Unfall in Umspannwerk

Der Feuerwehr zufolge war der 42-jährige Mitarbeiter in Kontakt mit einem Lichtbogen an einer 10.000-Volt-Leitung gekommen. Der starke Strom fügte ihm lebensgefährliche Verbrennungen zu. Nach dem Unfall wurde der Mann von seinen Kollegen in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Speziaklinik.

Auch Ampeln, Telefon und Internet betroffen

Unfall am Umspannwerk führt zu Stromausfall

Laut dem Betreiber des Umspannwerks waren zwischenzeitlich 20.000 Haushalte von dem Ausfall betroffen. Die Stromversorgung konnte bis zum Nachmittag aber nach und nach wiederhergestellt werden. Betroffen waren unter anderem Haushalte in den Stadtteilen Kray, Steele und Huttrop. Auch Ampelanlagen, Telefone und Internetleitungen fielen durch den Stromausfall aus.

Stand: 14.09.2020, 13:53