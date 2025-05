Vor anderthalb Jahren wurden die leuchtend rot markierten Radspuren an großen zentralen Kreuzungen in Oberhausen aufgebraucht. Eigentlich sollten sie den Radverkehr in der Stadt stärken. Verkehrsexperten sahen mit ihnen einen Schritt nach vorne. Tatsächlich aber hagelt es seit der Einführung Kritik.

Der Knackpunkt: Einige der Radstreifen in Oberhausen liegen zwischen Hauptstraße und Abbiegespur. Im schlechtesten Fall steckt der Radfahrer genau zwischen zwei Lkw . Neben dem Unfallrisiko kritisieren Autofahrer jedoch auch, dass es an den Kreuzungen wegen der schwierigen Verkehrssituation zu längeren Staus kommt.

Fraktionen fordern Rückbau oder Überprüfung

Genau diese Ausgangslage nehmen die Fraktionen von SPD und FDP jetzt auf und fordern in der Ratssitzung am Montag den Rückbau der Fahrradstreifen. "Eine moderne Verkehrspolitik muss Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit gleichermaßen gewährleisten und darf weder Radfahrer noch den motorisierten Verkehr gegeneinander ausspielen" , heißt es in dem gemeinsamen Antrag.