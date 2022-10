Nach Streit: Hagener Lachszentrum kann weitermachen

Die Existenz der Anlage stand auf der Kippe, weil der Energieversorger „mark E“ nicht mehr genügend Wasser für die Lachs-Aufzucht liefern wollte. Inzwischen haben sich die ehrenamtlichen Lachszüchter selbst geholfen. Sie haben eine moderne Anlage gebaut, die das gebrauchte Wasser umwälzt und mehrfach filtert. So kommen sie mit zwei Litern pro Sekunde aus. Das hatte der Energieversorger gefordert, damit die Trinkwasserversorgung aus der Talsperre nicht gefährdet wird.

Lachse benötigen Frischwasser für Wachstum

Die jungen Lachse brauchen ständig frisches, fließendes Wasser, um zu wachsen. Nach einem Jahr werden die Tiere in Flüsse gesetzt, wo sie weitgehend ausgestorben sind. Dieses Jahr sollen eine Million Fische ausgesetzt werden. Das Lachszentrum an der Hasper Talsperre in Hagen wird von einem Verein betrieben, der Lachse in unseren Flüssen wieder heimisch machen will. Dank einer neuen Wasseraufbereitungsanlage können die Vereinsmitglieder nun die Zukunft der mehr als 20 Jahre alten Anlage sichern.

