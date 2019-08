Bergkamen: Streit um geräumte Turmarkaden nun vor Gericht

Der Streit um die geräumten Hochhäuser in der Bergkamener Innenstadt wird jetzt die Gerichte beschäftigen. Die Eigentümer-Gemeinschaft der wegen Brandschutzmängeln geräumten Gebäude Töddinghauser Straße 135 und 137 will die Rückkehr in ihre Wohnungen mit einer Einstweiligen Verfügung gegen die Stadt erzwingen. Die Bewohner haben am Freitagabend (16.08.2019) beschlossen, das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen anzurufen.

Hoffnung auf Gerichte

Vor einer Woche hatten die Eigentümer bei der Stadt formell beantragt, sie solle die bestehende Ordnungsverfügung gegen die Gebäude aufheben. Weil die Stadt innerhalb der gesetzten Frist nicht reagiert hat, sehen die Betroffenen die juristische Chance für ein Eilverfahren.