Streik-Demo in Gelsenkirchen: 8.000 Erzieher und Sozialarbeiter erwartet

8.000 Teilnehmende werden zur zentralen Kundgebung am Mittwochvormittag ab 10.30 Uhr in Gelsenkirchen erwartet. Unter ihnen: Erzieher und Sozialarbeiterinnen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Viele städtische Kitas bleiben deswegen zu - zum wiederholten Male. Geplant ist zudem eine Liveschalte zum Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Berlin.

Dritte Verhandlungsrunde nächste Woche

Anlass für die Großveranstaltung ist die aktuelle Tarifauseinandersetzung mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in den kommunalen Sozial- und Erziehungsdiensten. Die vorangegangenen beiden Tarifrunden im Februar und im März waren ergebnislos verlaufen. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt. Verdi fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, konkrete Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten in den sozialen Berufen, zum Beispiel in den Kindertageseinrichtungen und der Behindertenhilfe.

Gelsenkirchen bewusst ausgewählt

Die zentrale Kundgebung des Tarifkampfes findet nicht ohne Grund in unmittelbarer Nähe zum Gelsenkirchener Rathaus statt. Denn Oberbürgermeisterin Karin Welge ist gleichzeitig Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände.