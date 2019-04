" Die Beschäftigten geben nicht auf ", sagte Verdi -Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger zu der neuen Streikrunde. " Sie treten auch weiterhin ein für ihr Recht auf einen Tarifvertrag. " Tarifverträge seien ein " Zeichen für Respekt und Anerkennung der Arbeit ".

Streiks auch an anderen Standorten

Neben Werne legen Beschäftigte in NRW auch am Standort Rheinberg die Arbeit nieder. In Koblenz in Rheinland-Pfalz soll am Montag (15.04.2019) gestreikt werden. Im hessischen Bad Hersfeld auch noch am Dienstag (16.04.2019).