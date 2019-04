Mitten im Ostergeschäft haben Amazon-Beschäftigte in Werne bereits in der Nacht auf Montag (15.04.2019) die Arbeit niedergelegt. Am Dienstagmorgen (16.04.2019) haben sich auch Mitarbeiter des Dortmunder Tedi-Zentrallagers angeschlossen.

Verdi fordert bessere Bezahlung

Verdi hat die Mitarbeiter des Onlinehändlers Amazon am Montag zum Streik aufgerufen. Der soll bis Donnerstag (18.04.2019) dauern, kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft an.

Seit Jahren fordert Verdi eine Bezahlung der Amazon-Beschäftigten nach den Tarifen des Einzelhandels. Der Onlinehändler lehnt dies bislang ab und betont immer wieder, in seinen Logistikzentren werde am oberen Ende dessen gezahlt, was für vergleichbare Tätigkeiten üblich sei.

Gemeinsamer Streik am Mittwoch in Dortmund

Im Tedi-Lager soll bis Mittwoch gestreikt werden. Laut der Gewerkschaft Verdi legen dort rund 150 Mitarbeiter die Arbeit nieder. Auch die Mitarbeiter im Tedi-Lager kämpfen dafür, dass das Unternehmen den Tarifvertrag für den Einzelhandel unterzeichnet.