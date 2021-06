Straßenkinder-Projekt in Essen hilft auf Augenhöhe

"Ich war ein lautes Kind ", sagt Tanja Fischer. Mit 17 Jahren ist sie obdachlos geworden, nachdem sie in verschiedenen Heimen war. Nie habe sie dort die Unterstützung gefunden, die sie gebraucht hätte. "In der Jugendhilfe läuft nicht immer alles glatt. Aber wer glaubt schon einem Kind? " Inzwischen ist Tanja 22 Jahre alt, hat eine kleine Wohnung und einen Schulabschluss.

Lieber auf der Straße als im Heim leben

Nur wenige Wohnungslose schaffen das. Systemsprenger nennt die Gesellschaft Jugendliche wie sie: Kein Hilfsangebot hilft. Oft reagieren die Jugendlichen mit Wut. Regelbrüche und Alkohol- oder Drogenkonsum gehören häufig dazu. Um sich aus der Ohnmacht zu lösen, bleibt manchmal nur das Leben auf der Straße übrig.