In Dortmund-Huckarde ist am Donnerstag (04.10.2018) eine wichtige Nord-Süd-Verbindung eineinhalb Meter abgesackt. Der Straßenasphalt auf der Emscherallee ist zum Teil aufgerissen, außerdem sind auf der Straße und dem angrenzenden Bürgersteig und Radweg große Kuhlen entstanden.

Am Freitag (05.10.2018) sackte die Straße weiter mehrere Meter ab. Ein Abwasserkanal in neun Meter Tiefe soll defekt und jetzt auch noch verstopft sein. Die Straße wird von Wasser unterspült, das nicht mehr ablaufen kann. Die Stadt Dortmund versucht jetzt mit Notpumpen, das Abwasser in die Emscher abzuleiten, damit die angrenzenden Wohngebiete nicht voll laufen.

Probebohrungen am Freitag

Die Emscherallee ist auf einer Länge von 150 Metern gesperrt. Zunächst bestand der Verdacht, dass es sich um einen Bergschaden handeln könnte. Die Bezirksregierung Arnsberg schloss das aber aus, da in der Nähe der Zeche Hansa keine Kohle gefördert worden ist.

Ziemlich schnell war dann klar, dass es sich wohl um einen Schaden am Abwasserkanal handeln muss. Eine Videokamera soll Klarheit bringen, sie soll am Freitag in den Kanal hinabgelassen werden, um sich das Ganze mal von innen anzusehen. Um herauszufinden, wo überall Wasser ist und wie groß der Hohlraum unter der Straße ist, werden seit Freitagmorgen (05.10.2018) Probebohrungen durchgeführt.

Erst dann kann die Stadt Dortmund sagen, wie lange die Reparatur der wichtigen Nord-Süd-Verbindung dauern wird. Es zeichnet sich aber schon jetzt ab, dass es Wochen dauern wird, bis der Schaden behoben ist.

Stand: 05.10.2018, 09:56