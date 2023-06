Straße in Dortmund einfach umbenannt - Anwohner sauer

Google Maps zeigt Hermannstraße an

Auf den ersten Blick ist alles wie immer auf der Hermannstraße in Dortmund Hörde. Auf dem Parkplatz des Supermarkts gönnen sich die einen im Café ein Stückchen Kuchen vom Bäcker, während auf der gegenüberliegenden Seite die anderen im Fitness-Studio schwitzen. Alles scheint seinen gewohnten Gang zu gehen. An der Ampel muss man schon genau hinschauen, um es zu erkennen. Das Straßenschild verrät: Das hier ist die Hörder Phoenixseeallee und nicht die Hermannstraße. Obwohl selbst Google Maps etwas anderes sagt. Die Lage ist eindeutig uneindeutig.

Verwirrung unter den Anwohnern

Norbert Baumgart, Abschlepp- und Bergungsdienst

Viele haben den Wechsel gar nicht mitbekommen. Norbert Baumgart lebt und arbeitet hier seit 42 Jahren. "Ich bekam heute morgen einen Anruf von einem Freund. Der sagte, schau in der Zeitung nach, wenn du es mir nicht glaubst." Der Betreiber eines Abschlepp- und Reparaturdienstes ist schockiert. "Ich hatte da im letzten Jahr mal etwas gehört. Aber dann kam nichts mehr und ich dachte, es hätte sich erledigt." Jetzt überlegt er schon den ganzen Morgen, wie er all seine Kunden, Zulieferer und Geschäftspartner über den Adresswechsel informieren soll. "Eine Kundenkartei habe ich nicht. Ich habe viele geschäftliche Kontakte, die mich alle paar Jahre aufsuchen. Wie sollen die mich in Zukunft finden?"

Wer kommt für den Schaden auf?

Fatih Ünal. Schneider aus Dortmund Hörde

Fatih Ünal ist sauer. Ihm ist durch die Änderung tatsächlich Schaden entstanden, sagt er. 700 Euro hat der Schneider für seine neuen Hochglanzflyer ausgegeben. "Die sind richtig schön geworden, aber die kann jetzt wegwerfen. Die Stadt hat uns nicht informiert, dass der Straßenname geändert wird." Jetzt will er sich informieren, ob er für seine Kosten entschädigt wird.

Ärger und Enttäuschung

Mohammed Tanriöver, Versicherungskaufmann aus Hörde

Mohammed Tanriöver ist nach Galgenhumor zumute. "Ich lache, ja. Aber vor Frust" , sagt der Versicherungskaufmann. "Ich war im Urlaub, als mich ein Mitarbeiter anrief und mir Fotos von der Montage der neuen Straßenschilder vor unserem Geschäft schickte. Es ist nicht zu fassen. Ich habe hier nicht nur mein Versicherungsbüro, ich bin auch gebürtiger Hörder. Dass die Hermannstraße jetzt Phoenixseeallee heißen soll, kann ich nicht glauben."

Keine Gebühren für neue Ausweisdokumente