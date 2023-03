Oberhausen: Gestohlener Stolperstein wieder da

Julia Schäfer war Jüdin und wurde von Nazis deportiert und ermordet. An sie soll der Stolperstein in Oberhausen erinnern. Erst vor einer Woche wurde der Stein verlegt. Bis Unbekannte den Gedenkstein geklaut haben. Ein Schock für die Gedenkhalle Oberhausen, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Am Dienstagvormittag gab es dann ein Aufatmen. Der Stolperstein wurde gefunden - etwa einen Kilometer weiter entfernt. Hier wurde ein Pflasterstein entfernt und der Gedenkstein von Julia Schäfer eingelassen. Vor einem Wohnhaus in Oberhausen. Für die Gedenkhalle Oberhausen ist weiterhin ein Rätsel, wieso der Stein an diese Stelle gebracht wurde.

Stolperstein wurde an andere Stelle verlegt

Die Gedenkhalle fordert die unbekannte Person auf, sich zu melden. Denn es wirkt so, als wüsste sie oder er mehr darüber, wie dieser Ort mit Julia Schäfer zusammenhängt. Der Stolperstein war am 07.03.2023 an der Lipperheidstraße in Oberhausen eingelassen worden, weil die Jüdin dort mit ihrem Ehemann zusammengelebt hat. Nachdem ihr Mann, der kein Jude war, gestorben ist, wurde Julia Schäfer deportiert und ermordet.

Zunächst war davon die Rede, dass der Stolperstein in einem Rinnstein, vor der Haustür einer Oberhausenerin, gefunden wurde. Die Gedenkhalle Oberhausen konnte eine antisemitische Tat zunächst nicht ausschließen. Von den insgesamt 286 Stolpersteinen in Oberhausen seien über die Jahre drei geklaut worden. Zuletzt vor zwei Jahren.