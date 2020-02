Ein Landwirt in Datteln hat am Donnerstag (06.02.2020) eine Strafanzeige gegen die über 100 Störer erstattet, die am vergangenen Sonntag auf das Gelände des umstrittenen Kohlekraftwerks Datteln 4 im Ruhrgebiet vorgedrungen waren. Nach seinen Angaben haben die Besetzer beim Überqueren seines Feldes Schäden hinterlassen.

Bereits am Mittwoch (05.02.2020) ist eine neue Ermittlungskommission eingerichtet worden, die erste Besetzer identifiziert hat.

Werkstor aufgebrochen

Mehr als 100 Aktivisten hatten auf dem Gelände des neuen Steinkohlekraftwerks laut Polizei ein Tor aufgebrochen, sich so widerrechtlich Zugang verschafft und auch Teile der Anlage besetzt.

Beamte durchsuchten am Mittwoch (05.02.2020) zudem ein Waldgebiet im Umfeld des Kraftwerkgeländes am Dortmund-Ems-Kanal. Von dort aus sei die Gruppe wohl in Richtung Datteln 4 gelaufen.