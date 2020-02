Bundesverfassungsgericht: Dürfen Ärzte Sterbehilfe anbieten?

Ärzte dürfen in Deutschland keine Sterbehilfe anbieten, das regelt Paragraph 217 im Strafgesetzbuch. Am Mittwoch (26.02.2020) entscheidet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ob das auch in Zukunft so bleibt. Dagegen klagt Helmut Feldmann aus Marl, gemeinsam mit Sterbehilfevereinen und Ärzten in Deutschland. Er ist selbst betroffen.

Der 73-Jährige lebt in Marl und hat seit 20 Jahren die Lungenerkrankung COPD . Er ist unheilbar krank und austherapiert. Zurzeit geht es dem 73-Jährigen gut, er weiß aber, dass sich sein Zustand schnell verschlechtern kann. Das hat er bei seiner Schwester gesehen, die nach langem Leidensweg an COPD gestorben ist.

Selbstbestimmt sterben

Das ist 17 Jahre her - Helmut Feldmann möchte so nicht sterben: " Ich habe das ja miterlebt. Die hat enorm Luftnot gehabt, war bettlägerig. Das war für mich eine große Belastung, das mit anzusehen ". Deswegen hat er sich Gedanken gemacht und ist vor acht Jahren einem Sterbehilfeverein in Hamburg beigetreten.