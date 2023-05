Unbekannte zerschneiden Kabel: Bahnverkehr im Ruhrgebiet gestört

"Fahrt fällt aus" . So steht es am Dienstagmorgen hinter allen Zügen auf der blau-weißen Anzeigetafel im Bochumer Hauptbahnhof. Auch am Bahnhof in Bochum-Wattenscheid geht nichts. Dort sind zwei ICE gestrandet. Alle Züge zwischen Essen und Dortmund werden umgeleitet.

Der Grund: Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Bochum Glasfaserkabel der Bahn durchgeschnitten. Die Kabel sorgen dafür, dass vom Stellwerk am Bochumer Hauptbahnhof aus Weichen und Signale gestellt werden können. Das Stellwerk kann aktuell nicht arbeiten. Die Bundespolizei ermittelt.

Störung in Bochum: Reparatur extrem aufwendig

Die Reparatur der kaputten Kabel ist " extrem aufwendig ", sagt ein Bahn-Sprecher. Er erklärt, dass in den Kabeln mehrere hundert Adern neu verknüpft werden müssen. Die Reparatur läuft zwar schon. Sie wird aber nach Einschätzung der Bahn mindestens bis in den späten Nachmittag dauern. " Eine genaue Prognose ist nicht möglich ", sagt der Sprecher.

Große Probleme bei Zügen im Ruhrgebiet

Die zentralen Ruhrgebiets-Linien RE1 , RE6 und RE11 werden zwischen Essen und Dortmund in beide Richtungen umgeleitet. Sie halten ersatzweise in Gelsenkirchen und Herne. In Bochum fahren Ersatzbusse. Die Bahn versucht, das Angebot vor allem zum Feierabendverkehr zu erweitern.