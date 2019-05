Kündigungen ab Juli

Viel Zeit für die Entscheidung, freiwillig bei Kaufhof den Job zu beenden, bleibt den Beschäftigten nicht. Schon im Juli könnten Kündigungen ausgesprochen werden, sagte Gesamtbetriebsrat Peter Zysik dem WDR . Ursprünglich hatte die Geschäftsleitung von Galeria Karstadt Kaufhof angekündigt, in den Filialen 1.600 Arbeitsplätze zu streichen. Aber wer in diesem Jahr in den Ruhestand geht oder ohnehin nur einen befristeten Arbeitsvertrag hat, wird beim Stellenabbau mit eingerechnet.