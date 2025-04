Am späten Samstagabend hat ein Unbekannter gegen 22.30 Uhr in Duisburg-Untermeiderich faustgroße Steine von einer Eisenbahnbrücke geschmissen. Dabei soll der Steinewerfer laut Polizei bis zu zehn Fahrzeuge beschädigt haben, die alle unter der Brücke parkten. Außerdem ist ein Autofahrer leicht am Kopf verletzt worden, so die Polizei. Er ist in ein Krankenhaus gebracht worden.

Verdächtige Person nahe des Tatorts aufgegriffen

Die Eisenbahnbrücke befindet sich im Bereich der Honigstraße/ Papiermühlenstraße. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Täter bereits geflohen. Bei einer eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte laut Leitstelle jedoch eine verdächtige Person in einem Waldstück aufgreifen.

Der "verhaltensauffällige" Mann stehe im Fokus, so die Leitstelle, aber bislang sei ihm die Tat noch nicht nachzuweisen. Spurenauswertungen an den Steinen könnten neue Erkenntnisse liefern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizei Duisburg

