Steigende Anfragen für Grippeimpfungen im Ruhrgebiet

Arztpraxen, zum Beispiel in Essen und Bochum, bekommen bereits viele Nachfragen zur Grippe-Impfung. Auch Kinderärzte bekommen derzeit viele Anfragen von Eltern. Dabei ist der Impfstoff noch gar nicht bei allen Ärzten angekommen.



Mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie hält es der Allgemeinmediziner Dirk Herting aus Mülheim für sinnvoll, stärker gegen eine Grippe-Welle vorzubeugen. Auch damit es nicht so oft zu Verwechslungen mit Corona kommt.

"Es würde ja, wenn die käme, zu einer irren Verunsicherung führen. Auch hier in der Praxis oder auch in großen Firmen oder auch in Kindergärten und Schulen. Wen schicke ich weg? Wen schicke ich nach Hause? Wen streiche ich ab? Also, zumindest möchte man ja die Grippewelle vermeiden oder kleinhalten ", so Allgemeinmediziner Dirk Herting.

Grippe Impfung ja oder nein

Die Frage nach der Grippeimpfung stellen sich in diesem Jahr mehr Menschen als in den vergangenen Jahren. Eigentlich wird die Impfung von der zuständigen Impfkomission auch jetzt in Zeiten von Corona nur für Risikogruppen empfohlen.



Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zuletzt aber zu mehr Grippeimpfungen geraten, auch um das Gesundheitssystem im Winter nicht zusätzlich zu belasten.