Gleich am Eingang begegnen einem Pantomime-Darsteller in schwarz-weiß gestreiften Kostümen. Einige stehen auf Stelzen. Sie bewegen lebendige Marionetten an Fäden und laufen an Oldtimern vorbei zum historischen Jahrmarkt.

Historischer Jahrmarkt

Retrofuturistische Kommunikationsanlage

Auf dem historischen Jahrmarkt gibt es neben alten Fahrgeschäfte auch eine Kuriositätenschau. Eine Frau ohne Kopf oder wahlweise ohne Unterleib lässt sich hier bestaunen - lebend, wie das Werbeplakat betont.



Nebenan auf einer Wiese gibt es ein großes Steampunk-Camp. Hier zeigen Steampunk-Begeisterte ihre selbstgebastelten Apparaturen. Sie tragen dabei den für Steampunk typischen viktorianischen Kleidungsstil mit mechanisch-aussehenden Applikationen.