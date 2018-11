Auf der A40 zwischen Bochum und Essen hat ein Lkw am Donnerstagmorgen (15.11.2018) einen Stau von rund zwölf Kilometern Länge verursacht. Angaben der Polizei zufolge hatte der Lastwagen bei Essen-Frillendorf nach einen Unfall eine große Menge Diesel verloren.

Fahrer fuhr in eine Leitplanke

Der 44-jährige Fahrer war am frühen Morgen aus noch ungeklärten Gründen in eine Leitplanke gefahren. Daraufhin sei der Tank aufgerissen und der Lkw habe rund 400 Liter Diesel verloren, so die Polizei.

Längere Staus auch auf A42 und A43 erwartet

Zwischenzeitlich war wegen Reinigungsarbeiten auf der Strecke nur ein Fahrstreifen frei. Für die Reinigung wurden spezielle Maschinen benötigt. Grund ist moderner Flüsterasphalt. Da er besonders grobporig ist, sickern Diesel und Öl leicht hinein und er ist besonders schwer zu reinigen.

Gegen 9.30 Uhr wurden von der Autobahnmeisterei wieder alle Fahrstreifen freigegeben. Aktuell stockt der Verkehr zwischen Bochum-Zentrum und Essen-Frillendorf noch aufgrund der Bergungsarbeiten.