Auf dem Gelände des ehemaligen Opel-Werks in Bochum entsteht ein großes Center für Start-Ups. Das Land hat am Montag (30.09.1983) einen Förderbescheid über mehr als 20 Millionen Euro an die Stadt und die Ruhr-Uni Bochum übergeben.

Entwicklung neuer Hightech-Produkte

Wo früher Autos zusammengeschraubt wurden, sollen künftig kreative Köpfe forschen. Geplant sind unter anderem fünf hochmoderne Werkstätten, in denen Hightech-Produkte zur Marktreife entwickelt werden können.