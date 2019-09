In Gelsenkirchen sprechen am Mittwoch (11.09.2019) Experten von Kommunen und aus der Wissenschaft über den Umgang mit Starkregen. Eine wichtige Botschaft: Sowohl Kommunen als auch Privatleute sind gefordert, mehr zu tun gegen die Folgen von plötzlichen Regenmassen.

Wann führt Starkregen zu Problemen?

Unwetter mit Starkregen haben in den letzten Jahren auch in NRW immer wieder zu größeren Problemen geführt. In Münster etwa ertranken 2014 zwei Menschen in den Wassermassen. 2018 standen große Teile von Wuppertal und dem Bergischen Land unter Wasser, nachdem dort plötzlicher Starkregen einsetzte.

Der Starkregen in Münster hatte verheerende Folgen

Das Problem sind zu viele versiegelte Flächen in den Städten, wie Parkplätze oder Fußgängerzonen. Dort haben größere Mengen Wasser kaum Chancen, schnell abzufließen. Die Folge: Überflutete Straßen, voll gelaufene Keller oder Kanalisationen, die die Flut nicht bewältigen können.

Was können Kommunen tun?

Das Institut für Unterirdische Infrastruktur in Gelsenkirchen, wo auch der Kongress stattfindet, forscht schon länger zu dem Problem. Dort werden auch Schulungen für Kommunen angeboten, denn immer mehr Städte und Gemeinden haben eigene Starkregen-Beauftragte. Die kümmern sich um entsprechende Maßnahmen vor Ort.