Minister: Essener müssen Probleme selbst lösen

Tafeln in NRW: Von der Politik alleingelassen

Stamp lobte anschließend die Arbeit der Tafel, wiederholte aber auch seine Forderung, die er am Mittwoch (28.02.2018) im Landtag gestellt hatte: "Wer sich nicht benimmt, hat an einer Tafel nichts verloren ." Generell müsse bei dem Angebot nicht die Herkunft, sondern die Bedürftigkeit entscheidend sein, hatte der Minister weiter gesagt. Jetzt erklärte er nach dem Gespräch mit dem Tafel-Vorsitzenden Jörg Sartor, dass die Probleme in Essen selbst gelöst werden müssten. Er bot aber an, bei den Arbeitsagenturen darauf hin zu wirken, dass sie die Lebensmittelausgabe nicht als staatliche Leistung hinstellten, es also keinen Anspruch darauf gebe. Dies hatte Sartor als ein Grund für die Probleme bezeichnet.

Migrantenpartei stellt Strafanzeige gegen Tafel

Vor der Tafel-Tür: Demo von links

Kurz vorher war bekannt geworden, dass die "Allianz Deutscher Demokraten" Anzeige gegen die Organisatoren der Tafel gestellt hat. Der WAZ zufolge begründete die Migrantenpartei ihren Schritt damit, dass die Tafel einen ganzen Personenkreis ausschließe und somit nicht mehr länger gemeinnützig sei.