Nach Böhmermann-Bericht: Aus für Pfeifton gegen Vandalismus

Mit seiner Satire Sendung "ZDF Magazin Royale" hat Jan Böhmermann in einigen Städten für Unruhe gesorgt. Mit einem hohen Pfeifton aus einer so genannten Mosquito-Anlage sollten Jugendliche von Schulhöfen ferngehalten werden - das kam bei Böhmermann aber nicht gut an. Prompt kam aus Kamp-Lintfort die Nachricht: "Die Geräte werden nicht mehr eingesetzt" .

Gegen Vandalismus und nicht schädlich

Die Geräte sollten gegen " Vandalismus" wirken, betont Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung. Anders als Böhmermann behauptet habe, seien sie auch "nachweislich nicht gesundheitsschädlich" . Mosqito-Geräte senden hochfrequente Töne, die nur von jungen Menschen gehört werden können und von ihnen als lästig bis unangenehm empfunden werden sollen, so der Hersteller.

Die ersten Anlagen hätten "den gewünschen Erfolg" gebracht und verhindert, dass Jugendliche bei ihren Treffen Glasscherben und zum Teil auch Müll hinterlassen. In einem Fall sei sogar ein brennendes Taschentuch in die Toiletten geworfen worden, nur durch Glück habe es kein Feuer gegeben. Warum Kamp-Lintfort die Mosquito-Anlagen dennoch abschaltet, hat die Stadt in ihrer Mitteilung nicht ausgeführt.

SPD in Wesel will Aufklärung

Auch in Wesel wird das Gerät, das an einer Grundschule angebracht ist, nun abgenommen. Die SPD will aber trotzdem noch Antworten aus der Verwaltung: "Wer hat das Gerät angeordnet ", bestellt, installiert und bezahlt? Das will die Partei nun wissen und sicherstellen, dass "diese menschenverachtenden Geräte" nicht mehr eingesetzt werden.

In Borgentreich soll Pfeifton bleiben

Die Stadt Borgentreich im Kreis Höxter verteidigt den Einsatz der Mosquito-Anlage mit einem Pfeifton. Auch an der Sekundarschule Borgentreich sollen einige Jugendliche nach Einbruch der Dunkelheit gezündelt und randaliert haben.

Das Problem: Das Gerät hängt zwar abgelegen, aber in einem frei zugänglichen Bereich der Schule und das Bundesamt für Arbeitsschutz hat in einem Gutachten nicht ausschließen können, dass es bei jungen Menschen die Gesundheit beeinträchtigt.

Über dieses Thema berichten wir am 18. April 2023 auch im Fernsehen in der Lokalzeit aus Duisburg.