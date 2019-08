"Kampfpreise" befürchtet

Die Regionalversorger befürchten, dass Eon nach der Innogy-Übernahme " Kampfpreise anbieten, kleinere Konkurrenten verdrängen und so den Markt verschließen " könnte. Eon-Chef Johannes Teyssen hatte solche Bedenken wiederholt zurückgewiesen. Der Wettbewerb sei "in keiner Weise gefährdet" . Jeder Verbraucher könne unter rund 100 Anbietern auswählen. Dennoch haben sich Regionalversorger wie die Aachener Stawag, die Leipziger Stadtwerke oder Mainova aus Frankfurt an Brüssel gewandt.