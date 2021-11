Stadtteil-Historiker forschen zu Ruhrgebietsgeschichte

Insgesamt 18 Menschen haben am Projekt "Stadtteil-Historiker Ruhrgebiet" teilgenommen - Im August 2019 wurden Freizeithistorikerinnen und -historiker gesucht, die ihre Stadtteil-Geschichte aufarbeiten und veröffentlichen wollten. Sie bekamen ein Recherchebudget von jeweils 1.500 Euro.

Multikulti und Kneipen-Kultur

Geforscht wurde in vielen Ruhrgebietsstädten: In Bochum, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Essen sowie in Recklinghausen. In Duisburg-Marxloh zum Beispiel wurde die erste Generation der Migranten befragt - sie haben ihre Erinnerungen und Erfahrungen geschildert. Oder in Dortmund ging es darum, wie sich die Hoesch-Arbeiter gegen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus eingesetzt haben. Auch das alte Radwegenetz und die Kneipen-Kultur waren Forschungsthemen.

In Bochumer Gaststätten rund 90 Prozent Arbeiter

Eine alte Postkarte aus Bochum-Werne