Zürich erntet Applaus

Es ist eine vertrackte Sache. Willehad Rensmann von der Aidshilfe beschreibt sie als eine klassische "not in my backyard"-Debatte. Hoffnung und immer wieder kräftiger Applaus kommt mit dem dritten Podiumsgast, dem Schweizer Florian Meyer. Er ist in Zürich seit Jahren für die Drogenkonsumräume zuständig. Dort hat man einen pragmatischen Ansatz gefunden. Null Toleranz im Umfeld, dafür Toleranz beim Kleinhandel im Drogenkonsumraum.

Was er aus der Schweiz berichtet macht Hoffnung und zeigt auf, dass es Lösungswege gibt. Dafür braucht es Konsens und politischen Willen. Und konstruktive Diskussionen wie beim Stadtgespräch an diesem Donnerstag abend in Dortmund.