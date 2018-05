DortBUNT - Dortmund feierte seine Vielfalt

Dortmund ist bunt und vielfältig und es hat keinen Platz für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Das feierten zehntausende Menschen zum dritten Mal mit dem Kulturfestival "DortBUNT" in der Innenstadt. Mehr als 100 Musiker und Bands traten bis Sonntagabend (06.05.2018) auf zehn Bühnen auf, aber auch Poetry-Slammer, Kabarettisten, Schauspieler und Sportler zeigten, was sie können - insgesamt gab es 125 Stunden Programm.

Mit Musik gegen Rechts

Schon am Samstag (05.05.2018) kamen bei strahlendem Sonnenschein tausende Dortmunder in die Stadt und feierten fröhlich. Der erste Tag stand vor allem im Zeichen der Musik. Im Stadtgarten wummerten schon am Nachmittag elektronische Beats der Juicy Beats-DJs, rund um das Konzerthaus wurde den Musikern der Teppich ausgerollt. An mehreren Ecken gab es familiär angehauchte kleine Konzerte.