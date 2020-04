Staatsschutz ermittelt wegen gefälschter SPD-Plakate

In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens sind am Donnerstag (23.04.2020) gefälschte SPD -Plakate entdeckt worden. Unter anderem in Essen, Dortmund und in Bochum. Die Urheber sind unbekannt. Der Staatsschutz ermittelt.

Eines der Fotos auf einem Plakat in Essen zeigt ein volles Flüchtlingsboot. Dazu steht geschrieben "Bleib' zuhause!" , "Meide soziale Kontakte!" , "Halte Abstand! " und außerdem das Logo der SPD.

"Abstruse Fake-Kampagne"

Es gibt aber auch andere Motive. Die Plakate sind nach Angaben der SPD bislang in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, aber auch in Frankfurt am Main aufgetaucht. Sie hätten sich in Kästen unterschiedlicher Anbieter von Außenwerbung befunden.

Die Generalsekretärin der nordrhein-westfälischen SPD, Nadja Lüders, spricht von einer "abstrusen Fake-Kampagne" . Sie habe keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte.

Die Plakate sind weitgehend von der Polizei wieder entfernt worden.