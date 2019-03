Nur acht bis zehn Sekunden soll sie dauern, die Sprengung des ersten Weißen Riesen im Duisburger Stadtteil Hochheide. Wenn Sprengmeister Martin Hopfe am Sonntag (24.03.2019) um 12 Uhr den Auslöser drückt, soll das 60-Meter-Wohnhochhaus in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Aus 20 Stockwerken werden dann in wenigen Augenblicken 45.000 Tonnen Schutt und Asche.

290 Kilogramm Sprengstoff

Die Vorarbeiten für das Sekunden-Spektakel haben Monate gedauert. 1.450 Löcher haben die Experten in Fundament und Wände gebohrt, um sie anschließend mit insgesamt 290 Kilogramm Sprengstoff zu befüllen. Auch die kilometerlangen Kabel liegen schon bereit. Sie sollen am Sonntag den entscheidenden Impuls zur Detonation an den Sprengstoff leiten.

Bei der Sprengung sollen die ingesamt vier Gebäudeteile seitlich wegfallen.

Da das Hochhaus in einem Wohngebiet liegt, muss das Sprengteam die Fallrichtung besonders genau kalkulieren. Den Weißen Riesen wollen die Experten mit einer Sprengfaltung zu Fall bringen. Die vier einzelnen Gebäudeteile sollen jeweils versetzt nach vorne und hinten wegklappen. Diesen Effekt wollen die Experten erreichen, indem sie die einzelnen Sprengladungen leicht zeitversetzt zur Detonation bringen.