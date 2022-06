Ansturm auf Sportvereine in NRW: Trainer fehlen

Weil in den vergangenen zwei Jahren Vereinssport wegen der Corona-Beschränkungen kaum möglich war, kündigten viele Menschen in NRW ihre Mitgliedschaft. Die Folge: Auch ehrenamtliche Übungsleiterinnen und -leiter sowie Trainer von Mannschaften hingen ihr Ehrenamt an den Nagel.

" Jetzt erleben wir einen regelrechten Ansturm - vor allem von Kindern - auf unsere Sportvereine in NRW ", sagt Frank-Michael Rall vom Landessportbund. Sie wollten sich endlich wieder bewegen.

" Es gibt allerdings viele Trainer, die sich während der Corona-Pause so sehr an ihre Couch gewöhnt haben, dass sie sonntags nicht wieder auf dem Platz stehen wollen ", so Rall weiter. Daher gebe es momentan lange Wartelisten bei den Sportvereinen in ganz NRW .

Trotz des Ansturms ist die Mitgliederzahl aus Vor-Corona-Zeiten aber noch nicht wieder erreicht. " Wir suchen dringend neue ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter, damit wir allen ein Angebot machen können ", wirbt Frank-Michael Rall vom Landessportbund.