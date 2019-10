Auf einer Sitzung gestern Abend hat der Kreisvorstand entschieden, die Fälle vors Sportgericht zu bringen. Es geht dabei um die SG Hillen, um Genclikspor Recklinghausen und die zweite Mannschaft der DTSG Herten. Fotos davon waren in den sozialen Medien aufgetaucht und liegen dam Verband vor.

Sperren für einzelne Spieler

Der Vorstand will so ein Zeichen setzen, dass politische Gesten wie der Militärgruß auf dem Platz nichts zu suchen hätten: " Wir müssen klar zeigen, dass wir so etwas nicht akzeptieren ", sagte Kreisvorsitzender Hans-Otto Matthey. Auf die Vereine könnten nun Geldstrafen über mehrere Tausend Euro und Sperren für einzelne Spieler zukommen.

Stand: 16.10.2019, 06:55