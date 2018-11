Die Bahn sperrt zehn Tage lang eine der wichtigsten Nah- und Fernverkehrstrecken im Ruhrgebiet. Von Freitagabend (16.11.2018) bis Montag (26.11.2018) erneuert die Bahn eine kleine Unterführung in Recklinghausen. Damit legt sie eine wichtige Nord-Süd-Achse von Münster nach Gelsenkirchen lahm.

Betroffen sind die Regionalexpress-Linien 2 und 42 sowie der Fernverkehr. Ersatzweise pendeln Busse zwischen Recklinghausen- und Gelsenkirchen- Hbf .

Busse zwischen Gelsenkirchen und Recklinghausen-Hauptbahnhof

Die Pendler müssen während der Bauarbeiten auf Busse umsteigen - der Schienenersatzverkehr hält in Recklinghausen-Süd und Wanne-Eickel Hauptbahnhof. Auf diesem kurzen Stück sind wochentags 16.000 Pendler unterwegs. Einzelne Züge stoppen bereits in Essen und in Haltern am See. Auch da stehen dann Busse bereit.

Ebenso in Herne und in Recklinghausen. Denn auch die S-Bahnlinie 2 zwischen Dortmund und Recklinghausen Hbf . ist gestört. Fahrräder dürfen nur eingeschränkt mitgenommen werden. Es gibt teils lange Laufwege von den Bahn- zu den Bussteigen.

Tunnel wird unter Bahnbrücke geschoben

Ursache ist eine eher kleine Unterführung in Recklinghausen. Früher diente sie einer Zechenbahn, jetzt wird sie zur Radtrasse, in Recklinghausen bekannt als Kunstmeile. Der neue Tunnel ist schon fast fertig, liegt aber noch neben dem Bahndamm. Spezialisten müssen den Tunnel unter der Bahnbrücke hindurchschieben. Ein kompletter Neubau der Unterführung an Ort und Stelle hätte eine noch sehr viel längere Strecken-Sperrung bedeutet.

Stand: 15.11.2018, 09:09