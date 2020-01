Bahnstrecke Dortmund - Münster für sieben Monate zum Teil gesperrt

Die Bahnstrecke Dortmund - Münster wird ab Montag (06.01.2020) für sieben Monate gesperrt. Zwischen Lünen und Davensberg fahren dann keine Züge mehr. Die Deutsche Bahn saniert dort bis August einen Bahndamm.

Schienenersatzverkehr mit Bussen

Rund 5000 Pendler sind davon täglich betroffen. Sie müssen vom Zug auf den Bus umsteigen oder gleich das Auto nehmen, um etwa nach Münster oder Dortmund, zur Schule, zur Arbeit oder zum Einkaufen zu kommen. Die Busse benötigen allerdings zum Teil deutlich länger als der Zug.

Deutlich längerer Weg zu Arbeit und Schule

Pendler auf der Strecke brauchen ab heute viel Geduld

Joshua Tolksdorf aus Werne zum Beispiel fährt eigentlich mit der RB50 der Eurobahn zu Schule in Dortmund: "Wegen der Baustelle brauche ich jetzt morgens 40 Minuten länger zur Schule als sonst." Ihn ärgert vor allem, dass die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna die Fahrpläne der Busse in Werne nicht auf den Schienenersatzverkehr der Eurobahn abgestimmt hat. Deshalb muss er jetzt 20 Minuten in Werne am Bahnhof warten oder noch früher aufstehen.

Eurobahn informierte frühzeitig über Sperrung

Die Informationspolitik der Eurobahn über Sperrung und Ersatzverkehr hingegen lobt er: "Es wurde sehr frühzeitig informiert. In den Zügen wurden regelmäßig Durchsagen gemacht und im Bahnhof hängen überall Informationszettel." Für das private Bahnunternehmen ist die lange Sperrung keine einfache Angelegenheit. In der Vergangenheit hatte sie auf der Strecke mehrfach Probleme mit Pünktlichkeit und Ausfällen und sich den Ärger vieler Pendler zugezogen.

Bahn saniert einen Bahndamm