" Wir sind hier gleich fertig ", sagt ein Bauarbeiter am Morgen. " Wir haben noch ein paar Bohrlöcher in der Fahrbahndecke zugemacht, dann kann die Strecke freigeben werden. " Doch so schnell geht es nicht. Immer noch blockieren Autos und schwere Maschinen die Autobahn.

Deutsche Bahn bereitet weitere Baustelle vor

Die Deutsche Bahn bereitet die Baustelle für eine Behelfsbrücke vor. Die soll dann die Eisenbahnbrücke ersetzen, die bei dem Lkw -Brand so schwer beschädigt worden ist, dass man sie abreißen musste.

So fahren also große Kräne hin und her und setzen Teile in eine Lücke in der Mittelplanke. Auf denen wird später der Mittelpfeiler der Behelfsbrücke errichtet. Bauarbeiter sehen von einer benachbarten Fußgängerbrücke zu. Passanten bleiben stehen und beobachten ebenfalls.