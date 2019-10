A40: Vollsperrung bei Kerken in Richtung Duisburg

Zum Ferienbeginn ist die A40 bei Kerken in Fahrtrichtung Duisburg seit Freitagvormittag (11.10.2019) bis voraussichtlich Sonntag (13.10.2019) komplett gesperrt. In Richtung Venlo ist die Autobahn nur einspurig befahrbar. Das meldete Straßen.nrw am Freitagmorgen.

Betonplatten abgesackt