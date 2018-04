Die Sperrung der Berliner Brücke in Duisburg wird aufgehoben. Das teilte Straßen. NRW am Freitag (27.04.2018) mit. Bereits am Freitagabend soll die Fahrbahn in Richtung Düsseldorf freigegeben werden, am Montagabend dann auch in Fahrtrichtung Dinslaken. Der Verkehr wird dann eingeschränkt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h über zwei Fahrstreifen geführt. Zudem wird ein Lkw -Überholverbot eingeführt.

Verkehr soll vom Rand weg in die Mitte

Ziel ist es, die Belastung des Brückenzuges zu verringern und weg vom Rand in die Mitte zu legen. Dazu müssen die außen liegenden durchgehenden Verflechtungsstreifen auf der Brücke gesperrt werden. Das hat Auswirkungen auf Auf- und Abfahrten. An der Anschlussstelle Duisburg-Meiderich bleibt die Auffahrt in Richtung Düsseldorf und in Richtung Dinslaken die Abfahrt gesperrt. An der Anschlussstelle Duisburg-Ruhrort ist die Auffahrt in Richtung Dinslaken gesperrt.

